Москва, , 09:32 — REGNUM

Главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского арестовали незаконно, а судебное разбирательство по его делу напоминает театр абсурда, заявил в интервью газете «Аргументы и факты» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Судебное разбирательство по делу главного редактора РИА Новости Украина напоминает театр абсурда. Нет сомнений, что журналиста арестовали незаконно», — заявил Лавров.

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Глава МИД РФ вновь потребовал освободить Вышинского и полностью восстановить его права. По его словам, российские дипломаты находятся в постоянном контакте с адвокатами журналиста. Кроме того, Россия прилагает максимум усилий в работе с иностранными партнерами, побуждая их воздействовать на Киев, добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был арестован в Киеве в мае 2018 года. Журналисту, которого украинские власти обвиняют в поддержке республик Донбасса и государственной измене. 15 июля заседание суда по делу Вышинского перенесли на 19 июля. Журналист уже больше года находится в заключении по выдуманному обвинению украинских властей.

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