Тегеран, , 10:34 — REGNUM

Министр по европейским делам Германии Михаэль Рот назвал ситуацию, сложившуюся вокруг СВПД, неприемлемой и подчеркнул необходимость практических действий для сохранения «ядерной сделки». Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Министр отметил, что ЕС несет особую ответственность в преодолении кризиса вокруг «ядерной сделки» с Ираном. По его мнению, необходимо продолжать дипломатический процесс регулирования иранской проблемы, в связи с чем ЕС ждет смягчения напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

По словам Михаэля Рота, именно иранский вопрос стал ключевым на заседании министров иностранных дел в Брюсселе. По итогам заседания страны ЕС подчеркнули необходимость возобновления переговоров с Ираном по ядерной программе.

8 июля Иран заявил о частичном приостановлении выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, заключенному в 2015 году ИРИ, Китаем, Германией, США, Россией, Францией и Великобританией. Решение последовало за обвинениями в адрес ЕС в невыполнении «ядерной сделки» в связи с выходом США из договора в 2018 году и введением односторонних санкций.