Тегеран, , 14:17 — REGNUM

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе интервью каналу BBC в Нью-Йорке заявил, что Иран будет продолжать продавать нефть даже несмотря на санкции США. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Иранский дипломат, ссылаясь на предложение Вашингтона о переговорах, отметил, что «Иран будет продавать нефть, а не достоинство». Он напомнил о том, что Иран всегда готов к переговорам, но лишь в том случае, если США отменят все свои незаконные санкции в отношении Исламской республики.

Мохаммад Джавад Зариф также подчеркнул, что СВПД, из которого США незаконно вышли, был признанным всем международным сообществом документом. Своим решением по СВПД, США пренебрегли интересами всего мира.