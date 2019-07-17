Тегеран, , 13:17 — REGNUM

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе встречи с журналистами в Нью-Йорке призвал Вашингтон прекратить стремиться решить международные проблемы самостоятельно и изолировать себя от международного сообщества. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

Иранский дипломат напомнил Белому дому о том, что МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН резко осудили действия США, в частности в отношении СВПД. «На всех этих встречах политика Вашингтона осуждалась. США в изоляции, и теперь им пора вернуться в мировое сообщество», — отметил министр.

Раннее по просьбе Вашингтона был созван Совет Безопасности ООН, обсудивший кризис вокруг выхода Ирана из «ядерной сделки». Встреча обернулась неудачей для американской стороны.

8 июля Иран заявил о частичном приостановлении выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, заключенному в 2015 году ИРИ, Китаем, Германией, США, Россией, Францией и Великобританией. Решение последовало за обвинениями в адрес ЕС в невыполнении «ядерной сделки» в связи с выходом США из договора в 2018 году и введением односторонних санкций.