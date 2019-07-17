Тегеран, , 09:47 — REGNUM

Глава Революционного суда Тегерана Мусса Казанфарабади объявил о том, что ряд активистов-экологов, обвиняемых в шпионаже, будут преданы суду в ближайшее время. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам Муссы Казанфарабанди, по обвинению в шпионаже и «заговоре против национальной безопасности» были задержаны девять человек, некоторым из которых грозит смертный приговор. Их дела тщательно изучаются, и в скором времени состоится судебный процесс.

Прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатебади заявил, что задержанные активисты-экологи вели деятельность вблизи иранских военных баз и, прикрываясь экологическими проектами, собирали засекреченную военную информацию.