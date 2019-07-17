Нью-Дели, , 12:02 — REGNUM

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с инициативой предоставить Индии помощь в борьбе с наводнениями. Об этом 16 июля сообщило индийское новостное издание Адж так.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак подчеркнул: «ООН готова тесно сотрудничать с руководством Индии и других стран, пострадавших от наводнений, в обеспечении гуманитарной помощи в условиях сезона муссонных дождей». По словам Фархана Хака, Антониу Гутерреш передал свои соболезнования семьям погибших, а также всем тем, кто лишился крова в результате разрушительных наводнений в Южной и Юго-Восточной Азии, особенно в Индии, Бангладеш, Непале и Мьянме.

Напомним, что этим летом из-за обильных муссонных дождей значительные территории северо-востока Индии и соседних Бангладеш и Непала оказались затоплены. Сообщается, что более трех миллионов местных жителей были вынуждены покинуть свои дома, а число жертв превысило сто человек. В одном лишь штате Ассам более 1 800 прибрежных деревень ушли под воду.