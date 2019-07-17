Гейдельберг, Германия, , 09:40 — REGNUM

В феврале 2019 года Университетская клиника Гейдельберга (Германия) представила новый анализ крови, который позволяет диагностировать рак молочной железы на ранней стадии. Теперь сторонняя проверяющая комиссия развенчала открытие, передает немецкий канал n-tv 17 июля.

21 февраля на пресс-конференции глава гинекологической клиники Кристоф Зон представил новый скрининг как готовую к продаже услугу. Зона неоднократно отговаривали от преждевременного заявления о громком открытии.

Председатель Ассоциации Лейбница, член проверяющей комиссии Матиас Кляйнер заявил, что результаты анализа крови оказались недостоверными: у трети больных рак не был выявлен, а трети здоровых женщин, наоборот, был поставлен диагноз. Кляйнер сказал о «промахе руководства клиники, злоупотреблении властью и тщеславии».

«Зон знал об отсутствии достоверности результатов испытаний, — заявила председатель проверяющей комиссии Кристина Хоманн-Деннхардт. — Публичное представление анализа крови было заведомо преждевременным».

Проверяющая комиссия провела семнадцать бесед с заинтересованными сторонами, просмотрела 10 тыс. страниц документации и представила промежуточный отчет наблюдательному совету университета. Наблюдательный совет должен создать комитет, который раскроет промахи ученых и даст рекомендации о том, как избежать подобного в будущем.

Председатель наблюдательного совета Симона Шваниц отметила, что скандал навредил репутации Университетской клиники Гейдельберга, которая является «одной из самых эффективных и сильных исследовательских клиник в Германии».