Нью-Дели, , 09:55 — REGNUM

107 представителей оппозиционных партий в законодательном собрании индийского штата Западная Бенгалия вступят в правящую Бхаратия джаната парти (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. Об этом сообщил высокопоставленный деятель БДП Мукул Рой.

Мукул Рой, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что в настоящее время переговоры о вступлении в Бхаратия джаната парти ведут 107 членов местной правящей партии Всеиндийский тринамул конгресс (ВТК), деятелей ведущей оппозиционной силы страны Индийского национального конгресса (ИНК) и даже коммунистических партий Левого фронта. По словам представителя БДП, большинство «перебежчиков» составляют именно парламентарии от Всеиндийского тринамул конгресса. Мукул Рой подчеркнул: «Народ Западной Бенгалии утратил доверие к местным политическим элитам. Люди устали от эпохи правления ВТК во главе с главным министром штата Маматой Банерджи». Отметим, что сам Мукул Рой переметнулся из Всеиндийского тринамул конгресса в Бхаратия джаната парти в 2017 году из-за серьезных разногласий с лидером партии Маматой Банерджи.

После очередных парламентских выборов, которые прошли в Индии в апреле-мае 2019 года, многие оппозиционные деятели вступили в правящую БДП. Наиболее ярким тому примером стал массовых исход активистов из оппозиционных партий в штатах Гоа и Карнатака. Напомним, что по итогам выборов правящая Бхаратия джаната парти одержала уверенную победу, получив 303 из 543 мест в парламенте.