Нью-Дели, , 10:49 — REGNUM

Члены заксобрания индийского штата Гоа, переметнувшиеся в правящую Бхаратия джаната парти (БДП), вошли в состав нового правительства штата. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

В ходе перестановок в правительстве Гоа главный министр штата Прамод Савант лишил четырех членов правящей коалиции министерских портфелей. Вместо них в состав обновленной администрации штата вошли бывшие лидеры ведущей оппозиционной партии страны Индийского национального конгресса (ИНК). Политические оппоненты БДП уже назвали решение Прамода Саванта доказательством того, что «перебежчиков» склонили к вступлению в правящую партию давлением и силой.

Напомним, что ранее 10 членов законодательного собрания Гоа от Индийского национального конгресса перешли в Бхаратия джаната парти. Численность фракций ИНК и БДП теперь составляет 5 и 27 парламентариев соответственно. Общее число мест в законодательном собрании Гоа равняется 40.