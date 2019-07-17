Нью-Дели, , 14:18 — REGNUM

Член палаты общин Великобритании от Лейбористской партии Джонатан Эшворт обвинил правительство Индии в том, что кабинет министров во главе с Нарендрой Моди не предпринимает необходимые меры по защите мусульманского населения страны. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

В письме, адресованном министерству иностранных дел Соединенного Королевства, Джонатан Эшворт подчеркнул: «Обстановка в Индии вызывает серьёзное беспокойство: имеются сведения об убийствах, нападениях, общественных волнениях и дискриминации на почве религиозной ненависти. Население ограничивается в праве исповедовать свою религию». Деятель партии лейбористов призвал МИД Великобритании разобраться в сложившейся ситуации и отметил, что вопрос религиозных преследований очень заботит жителей его избирательного округа. Напомним, что Джонатан Эшворт представляет в парламенте Великобритании Южный Лестер, где проживает многочисленное сообщество выходцев из Индии.

Отметим, что в настоящее время у власти в Индии находится Бхаратия джаната парти (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. БДП традиционно считается правой партией, выступающей с позиций индусского национализма.