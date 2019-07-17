Нью-Дели, , 11:05 — REGNUM

В Вагахе, Пакистан, завершился второй этап переговоров индийско-пакистанских переговоров по Картарпурскому коридору. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

В ходе переговоров индийская сторона озвучила свои требования к пропускной способности коридора Картарпур: Нью-Дели требует, чтобы Пакистан пропускал через границу 5 000 паломников ежедневно. По особым случаям и религиозным праздникам квота должна быть увеличена в два раза. Делегаты с индийской стороны также подчеркнули, что вводить какие-либо квоты для представителей тех или иных религиозных общин недопустимо.

Напомним, что Картарпурский коридор — это проект пограничного перехода, который позволит сикхам-паломникам без визовых ограничений посещать место рождения основателя религии Гуру Нанака в Картарпуре, Пакистан. Переговоры, инициированные правительствами обоих государств, неоднократно переносились из-за позиции Индии, требовавшей исключить из комитета по строительству коридора с пакистанской стороны сикхских сепаратистов.