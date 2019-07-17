Москва, , 15:55 — REGNUM

Законопроект о наделении полиции новым полномочием Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM17 июля. Сотрудники полиции смогут объявлять гражданам официальное предостережение.

Официальное предостережение является обязательным для исполнения. Речь идет о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, отнесенных законодательством РФ к подведомственности полиции.

Также сотрудник полиции сможет объявить предостережение о недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Отметим, что объявленные полицией предостережения до вступления в силу этого закона юридической силы не имеют.

Сейчас профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия в пределах установленной компетенции вправе осуществлять должностные лица органов прокуратуры, следственных органов Следственного комитета, органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов уголовно-исполнительной системы и иных государственных органов, если такое право им предоставлено законодательством Российской Федерации.

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