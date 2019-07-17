Исламабад, , 12:03 — REGNUM

16 июля премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что правительство вернет в казну средства, потраченные бывшими лидерами на личные нужды.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в ходе заседания кабинета министров министр связи Пакистана Мурад Саид представил доклад о личных расходах бывших лидеров страны, в частности, экс-премьера Наваза Шарифа и бывшего президента Асифа Али Зардари. По данным Мурада Саида, бывший президент Асиф Али Зардари (ныне председатель оппозиционной «Пакистанской народной партии») потратил на обеспечение своей безопасности 3,16 миллиарда рупий (21 миллион долларов), а автопарк его личной охраны составлял 246 автомобилей. Среди других впечатляющих цифр — расходы Наваза Шарифа на лечение в Великобритании. В 2016 году оно обошлось пакистанским налогоплательщикам в 327 тысяч фунтов стерлингов, причем для полета был использован спецборт «Пакистанских авиалиний».

Напомним, что бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф был приговорен к семи годам заключения по обвинению в коррупции и отмыванию незаконных доходов. Асиф Али Зардари был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.