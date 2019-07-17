Новосибирск, , 09:13 — REGNUM

На сайте новосибирского избиркома появились первые отчёты кандидатов на выборы мэра Новосибирска о поступлении финансовых средств на избирательную кампанию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что на утро 17 июля документы в избирком для участия в выборах подали 17 человек: трое из них выдвигаются как самовыдвиженцы и 14 — от политических партий. Приём документов от желающих принять участие в этой избирательной кампании завершится сегодня, 17 июля, в 18:00 (время местное).

Наибольшее количество финансовых средств на данный момент времени поступило на счёт депутата горсовета Новосибирска Натальи Пинус («Российский общенародный союз») — 2,64 млн рублей, из которых уже потрачено на агитацию более 2,37 млн рублей. Следом идёт действующий мэр города Анатолий Локоть (КПРФ). На его счёт поступили 2 млн рублей, потрачено — 329,5 тысяч рублей. На счету бывшего заместителя мэра Новосибирска Данияр Сафиуллина («Родина») был 1 млн рублей, из которых большая часть — 806, 4 тысяч рублей — уже израсходована. Депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР) сумел собрать на избирательную кампанию 600 тыс. рублей, которую уже почти всю потратил — 558,9 тысяч рублей. У самовыдвиженца Сергея Бойко на счету 238,2 тыс. рублей, потрачено — 223,5 тысяч. Ещё два самовыдвиженца Андрей Везнер и Анатолий Бабаев собрали в общей сложности 20 тыс. рублей (15 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно) .

Напомним, выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. Полномочия мэра города Анатолия Локтя истекли 22 апреля.

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