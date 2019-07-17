Исламабад, , 09:51 — REGNUM

16 июля вице-председатель оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Марьям Наваз объявила о подготовке общенациональной акции протеста.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Марьям Наваз призвала соотечественников выйти вместе с ней на акцию протеста, чтобы потребовать освобождения из тюрьмы ее отца, экс-премьера Наваза Шарифа и восстановить «верховенство права» в стране. Она также призвала выступить против «кражи народного мандата» и премьер-министра Имрана Хана, который, по мнению оппозиции, был «подобран» на эту должность. Марьям Наваз заявила, что массовые протесты приблизят день, когда Пакистан вновь станет «свободным, демократическим и справедливым».

Напомним, что бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф был приговорен к семи годам заключения по обвинению в коррупции и отмывании незаконных доходов.