Москва, , 09:13 — REGNUM

Россия не намерена вмешиваться во взаимоотношения властей и оппозиции в Грузии, однако не может не обращать внимания на попытки некоторых радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения, чтобы поссорить два народа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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И. о. посла США в Грузии призвала Россию возобновить авиарейсы в Грузию

«Такие деятели вряд ли задумываются об ущербе, который они наносят своими действиями собственной стране, благосостоянию своего народа, которое в немалой степени зависит от качества экономических и гуманитарных связей с Россией», — сказал в интервью «АиФ» глава российского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД РФ убеждён, что народ Грузии «не считает россиян врагами».

«К сожалению, сегодня мы видим, как некоторые политики этой страны соревнуются в антироссийской риторике для достижения своих узкокорыстных, конъюнктурных целей» — отметил Лавров, высказав уверенность, что со временем добрососедские отношения между Москвой и Тбилиси восстановятся.

Напомним, отношения между Грузией и Россией обострились в июне, после того как 20 июня в Тбилиси радикальные элементы атаковали официальную российскую делегацию, прибывшую на Межпарламентскую ассамблею православия. После этого в грузинской столице начались беспорядки. На фоне антироссийских митингов и высказываний президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля Россия прекратила авиационное сообщение с Грузией.

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Однако на этом антироссийские выпады не закончились. Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля тележурналист грузинского канала «Рустави 2» Георгий Габуния позволил себе в своей авторской программе нецензурно обругать президента РФ и его покойных родителей. Несколько дней спустя генеральный директор телеканала Ника Гварамия также в эфире программы в эмоциональной форме призвал предпринимателей Грузии отказаться от сотрудничества с Россией и лучше начать продавать вино и боржоми на Украину. Использую нецензурные выражения, глава канала заявил, что ему наплевать на поставляемые в РФ грузинские товары, а в качестве мести он готов мочиться в экспортируемые в Россию вино и минералку.