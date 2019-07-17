Исламабад, , 10:51 — REGNUM

16 июля в ходе заседания правительственного кабинета премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что в настоящее время на обслуживание долгов уходит около половины национального дохода.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, глава пакистанского правительства отметил, что из-за огромной задолженности Пакистан вынужден прибегать к жестким мерам для стабилизации экономики. Имран Хан заявил о необходимости регистрации каждого предприятия вплоть до самых малых с тем, чтобы встроить их в национальную систему налогообложения. По словам премьер-министра, при определении налоговой ставки будет приниматься во внимание материальное положение владельца бизнеса, а также региональные проблемы.

Кроме того, Имран Хан заявил, что программа льготного кредитования жилищного строительства для малоимущих находится на последней стадии разработки и вскоре будет представлена на рассмотрение кабинета.