Нью-Дели, , 13:26 — REGNUM

16 июля министерство обороны Индии заявило о том, что на один год приостанавливает все сделки со швейцарской авиастроительной компанией Pilatus Aircraft Limited из-за подозрений в коррупционной деятельности.

По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», оборонное ведомство Индии считает, что компания замешана в коррупционной деятельности в оборонных поставках. По данным Центрального бюро расследований Индии, в 2008—2009 году Pilatus Aircraft Limited воспользовалась посредническими услугами предпринимателя в сфере ВПК Санджая Бхандари при осуществлении сделки на поставку 75 тренировочных самолетов для ВВС Индии. При этом соглашение, подписанное между министерством и швейцарской компанией, отрицает возможность какого-либо частного посредничества.

По данным Центрального бюро расследований Индии, за свои «услуги» Санджай Бхандари и его компания Offset India получили от швейцарских авиастроителей не менее 70 миллионов рупий (64,4 миллиона рублей). Следователи заявляют о том, что у них имеются неопровержимые доказательства факта преступного сговора между индийским посредником и Pilatus Aircraft Limited.