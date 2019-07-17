Сана, , 10:55 — REGNUM

Воюющим сторонам в Йемене удалось договориться о «механизмах прекращения огня в портовом городе Ходейда». Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, данной информацией поделился специальный представитель ООН по Йемену Мартина Гриффитса.

Стороны договорились также и о мерах деэскалации конфликта и вывода войск из «горячей точки» — порта Ходейда, являющегося главным пунктом поставки гуманитарной помощи. Совещание прошло на корабле под флагом ООН в водах Красного моря недалеко от внутренних вод Йемена. По информации Гриффитса, подобные совещания не проводились между сторонами конфликта в Йемене с февраля 2019 года.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года между официальным правительством, поддерживаемым арабской коалицией ОАЭ и Саудовской Аравии, и хуситами, военизированной группировкой шиитов-зейдитов.