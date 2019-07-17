Мехико, , 10:01 — REGNUM

В Мексике готовится государственный переворот при поддержке США. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada со ссылкой на директора канала «6 июля» Карлоса Мендосу.

В интервью агентству Мендоса сообщил, что готовит к выходу документальный фильм «Во имя свободы». В нём он провёл расследование планов мексиканских ультраправых сил по свержению президента страны Андреса Лопеса Обрадора. Журналист отметил, что вскрылись неопровержимые свидетельства того, что ультраправые силы Мексики приступили к разработке плана по его ненасильственному отстранению от власти.

«Видны признаки того, как продолжает работать метод, разработанный американским политологом Джином Шарпом и используемый для того, чтобы посредством психологических, социальных, экономических и политических методов воздействия принудить неугодного главу государства отойти от власти», — объяснил Мендоса.