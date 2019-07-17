Приштина, , 21:26 — REGNUM

В ходе встречи со спикером парламента Косово Кадри Весели в Вашингтоне сенатор США Рон Джонсон заявил, что Белград и Приштина должны вернуться к диалогу как можно скорее, чтобы достичь соглашения по нормализации отношений. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Сенатор Джонсон и Весели обсудили политическую ситуацию в регионе, уделив «особое внимание заключительному этапу диалога между Белградом и Приштиной».

Джонсон также добавил, что Соединённые Штаты всегда будут поддерживать Приштину на ее пути к евроатлантической интеграции.

«Важно, чтобы Косово и Сербия вернулись к диалогу и достигли обязывающего соглашения. Соглашение между Македонией и Грецией — это пример, которому стоит следовать, когда есть политическая воля для достижения окончательного соглашения», — сказал сенатор Джонсон.