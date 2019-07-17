Белград, , 11:01 — REGNUM

В ходе визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Белград состоялось подписание 22 документов. Наиболее значимыми среди них являются контракт на поставку ракеты «Мистраль» и общее заявление о намерениях по реализации проекта строительства белградского метрополитена. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Также были подписаны соглашения в области культуры и образования. В данный перечень входят соглашения о сотрудничестве между Schneider Electric и Белградским университетом, соглашение о сотрудничестве по борьбе дискриминацией в системе образования между министерством образования Сербии, посольством Франции и Французским институтом в Сербии, а также соглашение в области преподавания французского языка.

В энергетической сфере наиболее значимыми являются подписание протоколов о намерениях: по сотрудничеству между «Akuo Energy SAS», «IEL OIE Balkan Renewble Energy» и Региональным секретариатом по энергетике; по финансированию ветропарка «Dasiadi» между «Preparco» и «Akuo Energy SAS», а также протокол о намерениях развития геотермальных проектов в Сербии.