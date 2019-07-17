Стокгольм, , 09:59 — REGNUM

Шведский парламент одобрил инициативу министерства обороны по изъятию автотранспорта, принадлежащего частным лицам. Сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Министерство обороны Швеции начало мероприятия по оповещению владельцев автомобилей, что их транспорт может быть изъят на нужды армии в случае введения военного положения. Уже более двух тысяч шведов получили уведомления. Кроме автомобилей также могут быть изъяты: мотоциклы, снегоходы и тракторы.

Министерство обороны Швеции акцентирует внимание на том, что это очередная подготовка общества к гражданской обороне. Последний раз подобные мероприятия проводились в Швеции в 1990-х годах.