Скопье, , 11:52 — REGNUM

16 июля президент Северной Македонии Стево Пендаровски выступил с докладом на тему «Будущее Северной Македонии — Как ускорить интеграцию в ЕС» в Международном институте ближневосточных и балканских исследований (IFIMES) в Любляне.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Пендаровски заявил, что «пока Западные Балканы не интегрируются в ЕС, мы не можем ожидать исчезновения балканских распрей, укрепления слабых экономик и улучшения межэтнических отношений».

По мнению Пендаровски, пока страны региона не войдут в ЕС, не будет устранена главная угроза безопасности региона — проблема молодежной миграции. При этом македонский лидер подчеркнул, что вступление стран региона должно состояться в ближайшие 5−6 лет, и «только тогда мы сможем говорить о наступлении новой эпохи на Балканах, иначе мы опять будем говорить о конфликтах, проблемах и агрессивной риторике».

Пендаровски подчеркнул, что, хоть этот процесс и был непрост, благодаря наличию политической воли и интенсивной дипломатической активности руководителям Северной Македонии удалось подписать соглашение о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве с Болгарией, а также заключить Преспанское соглашение с Грецией, что положило конец многолетним конфликтам и избавило страну от груза прошлого.

«Северная Македония — единственное государство в регионе, у которого не осталось нерешенных вопросов во взаимоотношениях с соседями», — заявил Пендаровски.

Напомним, Стево Пендаровски находится с официальным визитом в Словении. 15 июля македонский лидер встретился с президентом Словении Борутом Пахором, а 16 июля — с главой Государственной Ассамблеи Словении Деяном Жиданом и премьер-министром Марьяном Шарецом.