Приштина, , 09:39 — REGNUM

14 июля спикер парламента Республики Косово Кадри Весели отправился в Вашингтон по приглашению Конгресса США.

В состав косовской парламентской делегации входят также депутаты Мимоза Кусари-Лиля и лидер оппозиции Авдулла Хоти, который заявил о намерении действовать отдельно от Весели.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», 16 июля косовский политик принял участие в работе форума, организованного Конгрессом США. На форуме Весели выступил перед конгрессменами и представителями парламентов многих государств, среди которых были и такие, которые ещё не признали независимости Косово.

В своей речи Весели обратился к ним с призывом как можно скорее признать независимость и государственность края, поскольку это, по его словам, будет способствовать миру и стабильности в Юго-Восточной Европе.

За день до этого Весели встретился с главой американской делегации в парламентской Ассамблее НАТО Джерри Коннолли, членом комитета по внешней политике в составе Американского Конгресса.

«После трансформации Сил безопасности Косово главной целью Косово в сфере безопасности будет полноценное вступление в Североатлантический Альянс, НАТО», — заявил Весели.

«В ближайшем будущем Косово станет полноправным членом НАТО и ЕС, и вы получите поддержку от США на этом пути», — сказал в ответ Коннолли.

Весели ознакомил Коннолли с последними событиями политической жизни в Косово и регионе. Также темой обсуждения стали сотрудничество между двумя государствами, поддержка США международной правосубъектности Косово, а также рост возможностей косовского правительства.