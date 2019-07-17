Барнаул, , 08:49 — REGNUM

Законопроект о запрете продажи несовершеннолетним электронных курительных изделий и об ограничении использования кальянов получил положительный отзыв российского правительства, а в Алтайском крае уже утвердили штрафы за продажу вейпов подросткам. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM необходимость данного шага, кандидат медицинских наук и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») пояснил:

«По данным ВОЗ, использование электронных систем доставки табака наносит такой же вред как обычное табакокурение. Это прежде всего заболевания бронхо-легочной и сердечно-сосудистой системы, а также полости рта. Можно со всей уверенностью утверждать, что это такое же курение, лишь с небольшими нюансами.

Опасность использования электронных курительных изделий несовершеннолетними состоит в том, что, по сути, за счет этой категории происходит безудержное распространение вредной привычки с формированием в последующем обширной прослойки курильщиков, которые по причине формирования физической зависимости вынуждены будут продолжать табакокурение в той или иной форме. Если не запретить модные устройства, то о снижении табакокурения и ассоциированной с ним заболеваемости можно забыть».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее российское правительство поддержало законопроект о запрете продажи несовершеннолетним электронных курительных изделий и об ограничении использования кальянов, подготовленный группой сенаторов. В пояснительной записке к этой инициативе сказано, что «независимо от применяемых при производстве табачной продукции технологий по изменению характеристик табачных изделий, они однозначно относятся к вредной и опасной продукции».

Если законопроект будет принят, то будет установлен запрет продажи электронных курительных изделий несовершеннолетним. Также сенаторы в проекте закона выступили за запрет использования электронных курительных изделий и кальянов на отдельных территориях.

«Я считаю, что на вейпы и электронные системы нагревания табака должны распространяться все нормы антитабачного закона», — заявил 16 июля вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»). Он обратил внимание на то, что вейпы, IQOS и прочие системы доставки никотина не приравнены к сигаретам.

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В Алтайском крае над законопроектом «Об установлении на территории Алтайского края ограничения розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина» начали работать с апреля 2018 года. Согласно утвержденным правилам, если несовершеннолетнему в магазине продадут вейп, электронную сигарету или никотиновую жидкость, то продавец заплатит штраф. Если преступление впервые совершит гражданин, должностное или юридическое лицо, то им грозит предупреждение или административное взыскание в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей (физлица), от 3 до 5 тысяч (должностные лица), от 10 до 15 тысяч (юрлица).

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