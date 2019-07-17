Москва, , 08:26 — REGNUM

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагает рассмотреть вопрос участия нижней палаты парламента в формировании правительства РФ, в частности, депутаты могут высказать свою позицию во время консультаций.

«Также было бы правильно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной думы в формировании правительства Российской Федерации», — говорится в статье Володина в «Парламентской газете».

По мнению спикера Госдумы, было бы правильно, чтобы Госдума «как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства».

Для этого потребуются поправки к Конституции — при внесении предложений председателем правительства по кандидатурам будущих министров для назначения главой государства отсутствуют процедуры их обсуждения и консультаций.

Сейчас Госдума участвует в формировании правительства только в рамках процедуры дачи согласия президенту РФ на назначение председателя правительства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Володин уже настаивал на участии Госдумы в формировании правительства. Комментируя 8 апреля 2019 года предложения спикера Госдумы, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что у администрации президента РФ нет сформированной позиции по дискуссии о возможных изменениях в Конституцию России.

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По мнению главы правительства РФ Дмитрия Медведева, менять Конституцию нет необходимости.

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