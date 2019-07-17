Киев, , 08:22 — REGNUM

Во Львовской области Украины депутат одного из сельсоветов может быть причастен к массовой смс-рассылке, дискредитирующей партию «Голос» Святослава Вакарчука. Об этом заявил начальник департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк, сообщило 16 июля издание Liga.net.

Он рассказал, что 15 июля жителям Львовской области начали поступать смс-сообщения, в которых говорилось о том, что «Голос» не проходит в Верховную раду и поэтому за партию не стоит голосовать во время предстоящих выборов.

В сообщениях также содержалась агитация в пользу партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Полицейский отметил, что главным подозреваемым является депутат одного из сельсоветов области — он якобы заключил договор с оператором мобильной связи на рассылку 25 тыс. сообщений в месяц.

По факту незаконной агитации было открыто уголовное дело, следствие продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук пожаловался на чёрный пиар, к которому могут быть причастны сторонники Порошенко. По его словам, с одних и тех же мобильных номеров рассылалась негативная информация о «Голосе», а также приглашения посетить встречу «Европейской солидарности».

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