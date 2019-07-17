Вашингтон, , 08:19 — REGNUM

Соединенные Штаты располагают в Европе порядка 150 единиц американского ядерного оружия, сообщает Washington Post.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, в апреле текущего года член комитета Парламентской ассамблеи НАТО в своем докладе случайно раскрыл места хранения ядерного оружия США, но позже его удалили. Накануне копию доклада опубликовала бельгийская газета De Morgen.

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Так, в публикации говорится, что американское ядерное оружие располагается на базах Kleine Brogel (Бельгия), Büchel (Германия), Aviano и Ghedi-Torre (Италия), Volkel (Нидерланды) и Инджирлик (Турция). В газете отметили, что на прошлой неделе НАТО опубликовал финальную версию доклада, но уже без информации о месте расположения оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что ядерное вооружение, размещённое Соединёнными Штатами на территории Европы, — это подготовка к военным действиям, в ходе которых это оружие будет применено с согласия европейских стран, имеющих неядерный статус. В самом НАТО заявили, что альянс якобы не намерен размещать ядерное вооружение на территории Европы.

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