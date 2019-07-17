Москва, , 08:15 — REGNUM

Несмотря на то, что Кремль ещё не определился с отношением к идее конфискации имущества у коррупционеров, озвученной главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, в профессиональном сообществе эта тема весьма активно обсуждается. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM адвокат и телеведущая Виктория Данильченко, конфискация имущества вполне способна ужесточить методы борьбы с преступлениями, но с доказательной базой могут возникнуть проблемы.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сложно однозначно оценить данную инициативу. С одной стороны, введение конфискации имущества нарушит конституционные права граждан, так как право частной собственности охраняется законом.

Во-первых, не все имущество преступника может быть нажито незаконным путем, таким образом, он может лишиться и честно заработанной собственности. Во-вторых, суды первой инстанции могут накладывать арест на предполагаемое имущество обвиняемого, которое может находиться во владении иных лиц. Доказать их фактическую принадлежность бывает очень сложно. В результате непричастные к преступлению лица также могут лишиться своей собственности.

Виктория Данильченко Но, с другой стороны, методы борьбы с преступлениями, особенно коррупцией, должны быть более жесткими. Конфискация вполне способна стать такой мерой, поскольку сейчас многие преступники, получив даже реальное наказание, отбывают его и продолжают пользоваться незаконно нажитым имуществом. Поэтому для того, чтобы принять подобную инициативу, требуется рассмотреть ее со всех сторон, тщательно взвесив все за и против».

Ранее глава СКР предложил сделать конфискацию имущества отдельным видом наказания за преступления экономической направленности. Бастрыкин отмечает, что необходимость в этом связана с тем, что зачастую «ещё в период проведения доследственной проверки проверяемыми лицами предпринимаются активные действия к сокрытию принадлежащего им имущества».

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Но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в администрации президента нет сформированной позиции относительно конфискации имущества у тех, кто пойман на коррупции.

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