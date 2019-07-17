Вашингтон, 17 июля 2019, 08:15 — REGNUM
Чиновники государственного департамента США ввели санкции в отношении одного из главнокомандующих вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайнга, обвиненного в насилии в отношении рохинджа, об этом 17 июля сообщает Al Jazeera.
Причиной подобного решения стали найденные якобы доказательства участия военного в этнических чистках, осуществленных в 2017 году, приведших к массовому исходу рохинджа из страны.
Как передавало ИА REGNUM, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на посты вооруженных сил Мьянмы, ответные действия военных привели к бегству из страны порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.
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