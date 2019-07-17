Вашингтон, , 08:15 — REGNUM

Чиновники государственного департамента США ввели санкции в отношении одного из главнокомандующих вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайнга, обвиненного в насилии в отношении рохинджа, об этом 17 июля сообщает Al Jazeera.

Причиной подобного решения стали найденные якобы доказательства участия военного в этнических чистках, осуществленных в 2017 году, приведших к массовому исходу рохинджа из страны.

«Введя санкции, Соединенные Штаты стали первым государством, официально принявшим меры против высшего эшелона бирманских военных» , — говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на посты вооруженных сил Мьянмы, ответные действия военных привели к бегству из страны порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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