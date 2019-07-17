Москва, , 08:00 — REGNUM

Россия рассматривает различные варианты возвращения незаконно захваченной российской дипломатической собственности в Соединенных Штатах, заявил в интервью газете «Аргументы и факты» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил, что Вашингтон фактически экспроприировал шесть объектов, принадлежащих России и зарегистрированных в Госдепартаменте США как дипломатическая собственность. Кроме того, США отказывают дипломатам в праве посещения российских объектов, что является грубейшим нарушением международно-правовых обязательств США.

«Такие, не побоюсь этого слова, хулиганские действия не остались без реакции с нашей стороны. Рассматриваем различные варианты возвращения незаконно захваченной российской собственности», — сказал министр.

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Так, на регулярной основе на многосторонних площадках ставится вопрос о нарушении Вашингтоном своих обязательств в двустороннем формате, эта работа будет продолжена, резюмировал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти в сентябре 2017 года закрыли генконсульство России в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке, а в марте 2018 года — генеральное консульство России в Сиэтле. Москва расценила эти действия как захват дипломатической собственности. Российской стороной были предприняты зеркальные ответные меры.

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