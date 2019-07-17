Оттава, 17 июля 2019, 07:54 — REGNUM
Западное военное оборудование, предоставленное Украине, простаивает на складах, заявил министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан, сообщило 17 июля информационное агентство «Укринформ».
Министр отметил, что Украине следует вместо поисков военного оборудования сосредоточиться на развитии оборонных институтов.
По мнению чиновника, Украине следует определиться со своими оборонными потребностями, а также с целями канадской военной миссии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Канада удвоила число полицейских инструкторов на Украине, а также продлила срок их пребывания. Кроме того, по некоторым данным, Украина будет закупать у Канады бронетехнику.
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