Оттава, , 07:54 — REGNUM

Западное военное оборудование, предоставленное Украине, простаивает на складах, заявил министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан, сообщило 17 июля информационное агентство «Укринформ».

"Я ездил на Украину и видел подаренное другими государствами оборудование, которое пылится в океанских контейнерах», — рассказал он.

Министр отметил, что Украине следует вместо поисков военного оборудования сосредоточиться на развитии оборонных институтов.

«Если собрать понемногу здесь и там, то так не сработает», — считает он.

По мнению чиновника, Украине следует определиться со своими оборонными потребностями, а также с целями канадской военной миссии.

«После этого мы можем попытаться развить эти разговоры. Мы уже сделали все, чтобы иметь уверенность, что сможем поддержать их план», — добавил министр обороны Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Канада удвоила число полицейских инструкторов на Украине, а также продлила срок их пребывания. Кроме того, по некоторым данным, Украина будет закупать у Канады бронетехнику.

Читайте также: Канада удвоила количество полицейских инструкторов на Украине

А также: Украина ждёт от Канады поставок бронемашин