Москва, , 07:47 — REGNUM

Уже осенью 2019 года рядовым и сержантам, проходящих службу по контракту в Вооружённых силах РФ, ощутимо поднимут зарплату. Соответствующие предложения Министерство обороны РФ по повышению социальной защиты контрактников одобрил президент РФ Владимир Путин. Об этом на закрытой части совещания военного ведомства сообщил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу, пишет газета ВС РФ «Красная звезда».

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Так, с 1 сентября предусматривается существенное увеличение денежного довольствия военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава.

С 1 октября планируется повысить тарифные разряды по воинским должностям водителей категории D со второго до четвертого для водителей. С этого же времени должны быть повышены компенсации рядовым и сержантам-контрактникам за наём жилых помещений, что уровняет их с офицерами и прапорщиками.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2019 года в России на 4,3% повысятся оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, изменения коснутся военнослужащих, служащих по контракту или призыву, сотрудников Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, а также сотрудников органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы. Также оклады вырастут у сотрудников таможенных органов, федеральной противопожарной службы и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.