Москва, , 07:39 — REGNUM

Позиция России по Донбассу хорошо известна, Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) должен быть предоставлен особый статус. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

«Наша позиция по этому вопросу хорошо известна. В соответствии с минским комплексом мер, одним из гарантов которого является Россия, Донбассу должен быть предоставлен особый статус, закрепленный на постоянной основе в конституции Украины», — сказал Лавров, отвечая на вопрос журналиста, планирует ли Россия признать независимость ДНР и ЛНР.

Вместе с тем министр отметил, что киевские власти должны «повернуться лицом» к своим людям и прекратить экономическую блокаду Донбасса, а также признать право жителей республик говорить на родном языке. Без этого говорить о возможности восстановления доверия жителей ДНР и ЛНР к властям Украины как минимум несерьезно, добавил Лавров.

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Как сообщало ИА REGNUM, Киев с начала гражданской войны игнорирует наличие в Донбассе граждан Украины, не признавших результаты государственного переворота в 2014 году, протестующих против дискриминации русского населения Украины и политики насильственной украинизации, проводимой украинскими властями все годы независимости страны.

На Украине утверждают, что вооруженные силы якобы воюют в Донбассе «против России», хотя подразделений Вооруженных сил РФ в Донбассе нет и никаких доказательств обратного Украина не предоставляет.

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