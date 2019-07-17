Кейптаун, , 07:37 — REGNUM

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума рассказал, что ему и его семье угрожали смертью после дачи показаний по делу о коррупции во время его нахождения на посту президента, передает ВВС Swahili.

Во вторник, 16 июля, политик сообщил следствию, что угрозы последовали за его показаниями в предыдущий день. В предыдущих показаниях он рассказал, что в прошлом на него пытались совершить покушение.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля бывший президент ЮАР Джейкоб Зума заявил следствию о том, что обвинения в коррупции против него были «заговором», направленным на устранение его с политической арены.

«Меня осудили так, якобы я король коррупционеров», — сказал Зума в ходе расследования, проведенного судьей Рэем Зондо.

Зума указал на то, что заговор против него формировался на протяжении десятилетий.

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