Киев, 17 июля 2019, 07:33 — REGNUM
Если прекратится транзит российского газа через территорию Украины, страну ждёт техногенная катастрофа, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов 14 июля в эфире телеканала NewsOne.
Эксперт отметил, что для функционирования украинской газотранспортной системы нужно около 45 млрд кубических метров газа, при этом потребности самой Украины составляют 10,5 млрд кубических метров газа.
Суслов напомнил, что представители России и Германии говорили о готовности сохранить на определённом уровне транзита газа через Украину, и предостерёг украинских чиновников от резких заявлений.
Напомним, с 1 января 2020 года истекает срок действия контракта на транзит российского газа через Украину. В случае прекращения транзита газа, ежегодные потери Украины составят около $3 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Тарас Загородний заявил, что руководство украинского монополиста — компании «Нафтогаз» заинтересовано обесценить компанию и продать подешевле западным инвесторам, чем договариваться о поставках газа с «Газпромом».
Читайте также: Руководство «Нафтогаза» продаст обесцененную ГТС и уедет в Лондон — эксперт