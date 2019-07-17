Киев, , 07:33 — REGNUM

Если прекратится транзит российского газа через территорию Украины, страну ждёт техногенная катастрофа, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов 14 июля в эфире телеканала NewsOne.

Эксперт отметил, что для функционирования украинской газотранспортной системы нужно около 45 млрд кубических метров газа, при этом потребности самой Украины составляют 10,5 млрд кубических метров газа.

«С десятью миллиардами кубов система работать не будет — трубы большого диаметра. А это значит, что целые регионы Украины потеряют вообще доступ к газу. Придется отключать предприятия, города для того, чтобы поддерживать давление. Это будет действительно техногенная катастрофа», — рассказал он.

Суслов напомнил, что представители России и Германии говорили о готовности сохранить на определённом уровне транзита газа через Украину, и предостерёг украинских чиновников от резких заявлений.

«Наши чиновники многие, не понимая к каким последствиям они могут привести Украину, занимают такую неоправданную во многом агрессивную позицию, которая толкает и Россию, и Европу к тому, чтобы строить обходные газопроводы», — добавил эксперт.

Напомним, с 1 января 2020 года истекает срок действия контракта на транзит российского газа через Украину. В случае прекращения транзита газа, ежегодные потери Украины составят около $3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Тарас Загородний заявил, что руководство украинского монополиста — компании «Нафтогаз» заинтересовано обесценить компанию и продать подешевле западным инвесторам, чем договариваться о поставках газа с «Газпромом».

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