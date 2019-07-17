Пермь, , 07:00 — REGNUM

В Перми городской отдел ГИБДД УМВД России возглавил майор полиции Андрей Власов. Ранее он являлся заместителем начальника отдела ГИБДД по городу Перми и руководил отделением по исполнению административного законодательства, сообщают местные СМИ.

По данным информресурсов, Андрей Власов начал службу в органах внутренних дел в 1999 году с должности инспектора ДПС. Затем стал командиром взвода полка ДПС. На протяжении 20 лет он работал только в подразделении ГИБДД.