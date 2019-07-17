Якутск, 17 июля 2019, 06:08 — REGNUM
Если в случае с вредными привычками и их активным лоббизмом «приоткрыть щелку, то дверь снесёт с петель», заявил депутат Госдумы РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия»), комментируя принятие в первом чтении законопроекта Сергея Боярского («Единая Россия») о возвращении курительных кабин в чистые зоны аэропортов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«Я голосовал против. Но за — 327 депутатов. Основной аргумент сторонников кабин: курят всё равно, только в туалетах. А мы сделаем так, чтобы курильщики ушли в специальные кабины с вентиляцией. Я задал Сергею Боярскому вопрос: а в законе будут прописаны требования к этим курительным кабинам? Где гарантия, что в метре от них не будет табачной вони? Конкретного ответа не получил», — отметил представитель Якутии в Госдуме.
При этом депутат уточнил, что хорошая вентиляция стоит очень дорого и требует регулярной замены фильтров, на что пойдёт далеко не каждый аэропорт.
Инициаторы курительных кабин полагают, что игнорировать привычки 29 млн курящих человек нельзя, значит, считает парламентарий, нужно реально защитить некурящих, и это надо учесть во втором чтении.
По мнению Тумусова, в случае принятия законопроекта сигаретный запах будет и в туалетах, и вокруг кабин, и в аэропортах в целом.
Как сообщало ИА REGNUM, законопроектом предлагается разрешить курить в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции.
Поправками прописывается возможность создания таких комнат в аэропортах, а не обязанность.