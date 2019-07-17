Якутск, , 06:08 — REGNUM

Если в случае с вредными привычками и их активным лоббизмом «приоткрыть щелку, то дверь снесёт с петель», заявил депутат Госдумы РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия»), комментируя принятие в первом чтении законопроекта Сергея Боярского («Единая Россия») о возвращении курительных кабин в чистые зоны аэропортов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Курение

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«Я голосовал против. Но за — 327 депутатов. Основной аргумент сторонников кабин: курят всё равно, только в туалетах. А мы сделаем так, чтобы курильщики ушли в специальные кабины с вентиляцией. Я задал Сергею Боярскому вопрос: а в законе будут прописаны требования к этим курительным кабинам? Где гарантия, что в метре от них не будет табачной вони? Конкретного ответа не получил», — отметил представитель Якутии в Госдуме.

При этом депутат уточнил, что хорошая вентиляция стоит очень дорого и требует регулярной замены фильтров, на что пойдёт далеко не каждый аэропорт.

Федот Тумусов «За чей счёт банкет? Правильно, за счёт всех пассажиров».

Инициаторы курительных кабин полагают, что игнорировать привычки 29 млн курящих человек нельзя, значит, считает парламентарий, нужно реально защитить некурящих, и это надо учесть во втором чтении.

По мнению Тумусова, в случае принятия законопроекта сигаретный запах будет и в туалетах, и вокруг кабин, и в аэропортах в целом.

Федот Тумусов «Потому что в случае с вредными привычками и их активным лоббизмом стоит только приоткрыть щелку — и дверь снесёт с петель. Дума действует по принципу «шаг вперёд, два шага назад». Сейчас разрешим аэропорты, завтра вокзалы (такие предложения во время обсуждения уже прозвучали), завтра кафе — и что будет дальше? Давайте везде курить, что уж там, детям в лицо, «Единая Россия» одобряет».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроектом предлагается разрешить курить в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции.

Поправками прописывается возможность создания таких комнат в аэропортах, а не обязанность.