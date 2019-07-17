Владивосток, , 05:54 — REGNUM

Глава Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Почёта губернатора Приморья Олега Кожемяко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Лукашенко награждает Олега Кожемяко President.gov.by

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Как рассказали в пресс-службе главы Белоруссии, награждение происходило во Дворце Независимости в присутствии членов семьи губернатора Приморья.

Александр Лукашенко отметил, что длительное время наблюдал за карьерой Олега Кожемяко, когда он последовательно возглавлял регионы Дальнего Востока, и за это время у них выстроились дружеские и доверительные отношения, позволившие реализовать ряд проектов.

Лукашенко пообещал и в дальнейшем откликаться на просьбы и оказывать содействие региону, несмотря на расстояние.

«Вы должны знать, что закрытых тем никогда не было с Россией, а с вами — тем более», — сказал белорусский лидер.

Глава Беларуси подтвердил готовность республики поставлять в Приморье различную сельскохозяйственную технику, пассажирский транспорт, продукцию машиностроения. Он также заявил о готовности участвовать в конкурсах для поставки данной техники, а также принимать участие в развитии аграрного комплекса Приморья.

В свою очередь губернатор Приморья отметил, что реализация совместных проектов все годы сотрудничества позволяла посильно вкладываться в развитие дальневосточных регионов.

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Как сообщало ИА REGNUM, реализация проекта китайско-белорусского индустриального парка идёт по плану. В настоящее время из запланированного объёма инвестиций в сумме 1 млрд долларов, уже освоено порядка 470 млн долларов. На территории парка строится инновационный центр, ожидается строительство завода по изготовлению двигателей для легковых автомобилей, проект по судостроению и создание оператора будущего железнодорожного мультимодального терминала для логистических компаний, участвующих в трансконтинентальном мегапроекте «нового Шёлкового пути».