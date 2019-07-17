Новосибирск, , 05:33 — REGNUM

Ещё два кандидата успели подать документы в избирательную комиссию Новосибирска для участия в выборах мэра города. Таким образом количество участников избирательной кампании достигло 17 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что приём документов от желающих побороться за пост Новосибирского градоначальника завершается сегодня, 17 июля, в 18:00 (время местное).

Двумя новыми участниками кампании стали индивидуальный педприниматель Андрей Токарев («Родная партия») и генеральный директор ООО Агентство недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также на кресло мэра Новосибирска претендуют старший администратор Музея Новосибирска Олег Викторович («Партия дела»); индивидуальный предприниматель Юлия Сапина («Гражданская платформа»); временно неработающий житель Новосибирска Анатолий Бабаев (самовыдвижение); директор Фонда защиты прав граждан Сергей Бойко (самовыдвижение); управляющий ИП Везнер С. И. Андрей Везнер (самовыдвижение); генеральный директор ООО «Адвокат-Плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»); бывший вице-губернатор региона, индивидуальный предприниматель Виктор Козодой («Справедливая Россия»); депутат горсовета Новосибирска на непостоянной основе, помощник депутата Госдумы Евгений Лебедев (ЛДПР); действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ); депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус (партия «Российский общенародный союз»); пенсионер Сергей Проничев («Партия Роста»); временно неработающий, бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»); житель Искитимского района, заместитель директора муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты» города Бердска Александр Трушакин («Партия Великое Отечество»); депутат Законодательного собрания Новосибирской области на непостоянной основе Дарья Украинцева («Зелёные») и глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — народу»).

Напомним, полномочия действующего мэра Новосибирска истекли 22 апреля. Выборы пройдут 8 сентября. Старт предвыборной кампании дан 20 июня. Один из потенциальных кандидатов ранее отказался участвовать в выборах — председатель совета предпринимателей Заельцовского района Новосибирска Виктор Мокровицкий заявил, что не хочет «быть массовкой».

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирске завершается приём документов от желающих занять пост мэра