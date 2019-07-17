Берлин, 17 июля 2019, 04:50 — REGNUM
Поздравления с назначением Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Европейской комиссии опубликовал генсек НАТО Йенс Солтенберг в Тwitter.
Поздравляя дер Ляйен, которая до сего дня занимала должность германского министра обороны, Солтенберг отметил её «глубокое знание НАТО», которое должно, по его мнению, послужить «сближению США и ЕС».
«С нетерпением жду возможности работать с вами», — написал Солтенберг.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, дер Ляйен была выдвинута кандидатом на пост главы Еврокомиссии. Официальная её отставка с поста главы минобороны Германии пройдёт 17 июля.
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