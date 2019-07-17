Вашингтон, , 04:20 — REGNUM

Резолюция, осуждающая «расистские» заявления президента США Дональда Трампа, принята американским Конгрессом, сообщают ABC News.

«За» документ проголосовали 240 человек — в основном представители Демпартии, «против» — 187. Юридических последствий у этого документа не будет.

В документе сказано, что конгрессмены «решительно осуждает расистские комментарии президента Дональда Трампа, которые узаконили и увеличили страх и ненависть к новым американцам».

Напомним, Трамп заявил, что четыре женщины-конгрессмена в Демпартии пытаются диктовать американцам, какую им политику вести, хотя сами являются приезжими.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за этими словами последовало осуждение Трампа со стороны как его политических противников, так и от политиков из других стран.

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