Вашингтон, 17 июля 2019, 04:20 — REGNUM
Резолюция, осуждающая «расистские» заявления президента США Дональда Трампа, принята американским Конгрессом, сообщают ABC News.
«За» документ проголосовали 240 человек — в основном представители Демпартии, «против» — 187. Юридических последствий у этого документа не будет.
В документе сказано, что конгрессмены «решительно осуждает расистские комментарии президента Дональда Трампа, которые узаконили и увеличили страх и ненависть к новым американцам».
Напомним, Трамп заявил, что четыре женщины-конгрессмена в Демпартии пытаются диктовать американцам, какую им политику вести, хотя сами являются приезжими.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за этими словами последовало осуждение Трампа со стороны как его политических противников, так и от политиков из других стран.
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