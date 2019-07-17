Москва, , 04:02 — REGNUM

Визы на въезд не смогли получить 30 учителей Англо-американской школы в Москве, пишет The New York Times.

Газета утверждает, что в России проводится политика давления на США, и именно с этой целью педагогам указанной школы, в которой учатся, в том числе, и дети американских дипломатов, не дали российских виз. В итоге часть учащихся может лишиться мест, поскольку школа останется без преподавателей.

Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил о ряде недружественных шагов, которые Вашингтон предпринимал в последние годы. Среди таких действий он назвал отъём дипломатической собственности у России.

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