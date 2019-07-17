Курган, , 06:38 — REGNUM

В правительстве Курганской области временно исполняющей обязанности директора нового регионального департамента информационных технологий и цифрового развития назначена Гульжан Фахрутдинова. Соответствующее постановление подписано главой региона 16 июля 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Зауралья.

В 2018 году Гульжан Фахрутдинова стала финалисткой конкурса управленцев «Лидеры Зауралья» и таким образом попала в кадровый резерв правительства региона. Является уроженкой Целинного района Курганской области. В 1997 она окончила Курганский государственный университет. Затем трудилась учителем информатики в средней общеобразовательной школе № 56 города Кургана. С 2018 года до назначения в правительство Зауралья занимала пост заместителя директора по информационным и образовательным технологиям Курганского технологического колледжа.

Отметим, что департамент информационных технологий и цифрового развития был создан в правительстве Курганской области 24 декабря 2018 года. Его временно возглавлял заместитель руководителя аппарата правительства, начальник управления информационных технологий Вячеслав Галактионов.