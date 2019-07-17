Москва, , 01:43 — REGNUM

Избирательная комиссия 43-го округа Москвы отказала зарегистрировать в качестве кандидата народного артиста Андрея Соколова. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии.

Соколову отказали, поскольку признаны недействительными 580 подписей в подписных листах.

Напомним, выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 г. в единый день голосования. Избирательные комиссии уже отказали зарегистрировать в качестве кандидатов 27 претендентам.

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