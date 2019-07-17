Кишинёв, , 01:10 — REGNUM

Прокуратура столицы Молдавии Кишинева официально признала, что олигарх Илан Шор, осужденный судом первой инстанции по делу о краже 1 млрд евро из банковской системы Молдавии, бежал из страны. Как передает ИА REGNUM, в прокуратуре заявили, что Шор незаконно покинул Молдавию, несмотря на судебный запрет.

В прокуратуре добавили, что Шор выехал из Молдавии в обход таможенного и пограничного контроля. Против него возбуждено еще одно уголовное дело за незаконное пересечение границы.

Напомним, Илан Шор покинул Молдавию 14 июня вместе с «крышевавшим» его олигархом Владимиром Плахотнюком, который правил Молдавией в последние годы. Предположительно они выехали на территорию Украины через территорию Приднестровья. Шор предположительно находится в Израиле, гражданством которого он обладает.

Илан Шор — супруг российской певицы Жасмин.

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