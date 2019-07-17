Вашингтон, , 00:46 — REGNUM

Продажи американских истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции не будет, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на заседании в Белом доме.

Президент США аргументировал своё решение тем, что в Турцию начались продажи российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». При этом, отметил Трамп, производителю F-35 отказ от экспорта в Турцию невыгоден.

Трамп также отметил, что принял решение об отказе от экспорта F-35 Анкаре несмотря на то, что у него «всегда были очень хорошие отношения» с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что Вашингтон рассматривает варианты санкций, против Анкары из-за покупки С-400.

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