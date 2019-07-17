Тегеран, , 00:01 — REGNUM

Официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Мусави сообщил, что иранская сторона отбуксировала в свои территориальные воды иностранный танкер, который сломался в Персидском заливе.

Танкер (cc) Roger W

По словам Мусави, танкер столкнулся с техническими проблемами в Персидском заливе и потерял ход. Корабль подал сигнал о помощи.

Представитель МИД Ирана подчеркнул, что военно-морские силы Исламской республики действовали в строгом соответствии с международными нормами и отбуксировали корабль в территориальные воды Ирана.

«По международным нормам иранские силы, получив просьбу о помощи, направились к нему и с помощью буксира отбуксировали его к водам Ирана, чтобы произвести необходимый ремонт», — сказал Мусави.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Оманском заливе (находится рядом с Персидским заливом) были атакованы два танкера. Один из них затонул. Власти США и Великобритании обвинили в атаке на танкеры власти Ирана. Тегеран категоричечки отвергает эти обвинения. После инцидента с танкерами иранские вооруженные силы сбили американский беспилотник, который вторгся в воздушное пространство Ирана.