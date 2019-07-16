Нью-Йорк, США, , 23:39 — REGNUM

Власти Украины должны учитывать права национальных меньшинств при разработке законов о государственном языке. Об этом сегодня, 16 июля, заявил верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер, в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.

Заньер прямо сказал, что Киев, конечно, имеет право предпринимать шаги по укреплению роли государственного языка, однако принятие подобных решений должно осуществляться с учетом этнического и языкового разнообразия на Украине.

«Сбалансированную и прагматичную языковую политику следует по возможности проводить на основе позитивных шагов и поощрений, а не штрафов. Следует учитывать особенности регионов», — сказал Заньер.

Также комиссар ОБСЕ подчеркнул, что в украинском законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» нет никакой юридической ясности и гарантий защиты прав национальных меньшинств в языковой сфере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый украинский языковой закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» направлен на полную дерусификацию Украины и вытеснение русского языка из всех сфер жизни.

Сегодня по инициативе России был созван Совет Безопасности ООН, где обсуждался дискриминационный украинский языковой закон.